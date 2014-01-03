美国个股：花旗与“两房”达成和解，支付2.5亿美元和解费

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿1月2日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周四称，花旗集团 向纳税人所有的房利美(美国联邦国民抵押贷款协会) 和房贷美 支付2.5亿美元，就抵押支持证券相关诉讼达成和解。
FHFA在声明中称，通用电气 也拿出625万美元，和解了一起类似诉讼。已破产的Residential Capital LLC的母公司Ally Financial支付了4.75亿美元和解费。
花旗、通用电气和Ally在2013年已就索赔达成和解，但均未公布和解条款细节。
六家机构就指控达成和解，通用电气和花旗在2013年初达成和解，是最早的两家。不过FHFA在与其他机构进行磋商时未公布和解的条件。
FHFA称，总共获得的和解费近80亿美元。这些诉讼指控上述公司违反证券法，有些情况下甚至进行欺诈。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。