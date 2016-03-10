花旗成立专门服务基金客户的新集团

瑞士信贷以53亿美元就RMBS销售案与美国司法部正式和解
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。
路透3月9日 - 据路透周三看到的一份备忘录显示，花旗集团(C.N)新成立了一个专门服务私募股权基金、对冲基金和主权财富基金客户的集团，资深投资银行家Zubaid Ahmad和Brad Coleman将共同管理该集团。
新集团名为全球资产管理集团(Global Asset Management Group)，它将协助提升花旗投行业务对那些另类资产管理机构的涵盖度，另类资管机构还包括养老基金和一些家族办公室。
花旗发言人证实了这篇备忘录的内容。
现担任花旗机构客户集团副董事长的Ahmad和花旗另类资产集团全球主管Coleman将共同管理这个新集团，同时保留现有职责。
据备忘录显示，Ahmad和Coleman还将审查“客户优先级”，并确保公司业务和投行团队拥有合适的架构、资源和资本，以服务那些资管机构。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。
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