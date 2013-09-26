花旗因供应忧虑上调2014年布兰特原油价格预估

香港《经济日报》：医保受挫 “特朗普牛市”幻灭？
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债汇纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透9月25日 - 花旗集团研究部门Citi Research将2014年布兰特原油价格预估从99美元上调至108美元，指因中东和北非地缘政局动荡。
该部门称，这一地区的地缘政治因素对油价通常非常重要，因该地区是全球40%的石油供应来源。
“即将投入新的原油产能和美国供应持续增加，尽管有这些利空因素，但花旗预计中东多数地区情势不断恶化，及目前石油供应持续中断，将使油价得到支撑，”花旗分析师在报告中称。
“(中东和北非)地区情势持续恶化。”
分析师称，当前利比亚、伊朗和尼日利亚石油供应中断，需要进行结构性调整，以使中断的石油供应永久回到市场。
利比亚西部油田重启可能将帮助该国短期内日产量达到70万桶，但该国东部严重的政治化罢工没有显示出缓和迹象，这令每日逾80万桶的原油产能闲置。
分析师称，“没有军队出面，使政局更加不稳，而且不能很快解决问题，情势可能更加恶化。”
Citi Research预计，国际页岩生产、节能措施和天然气代替石油的长期趋势将持续，并可能因为油价上涨而加快进程。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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