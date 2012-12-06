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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 6日 星期四 09:17 BJT

花旗将在全球裁员11,000人

花旗集团周三表示，将在全球范围内裁员11,000人，占其员工总数的大约4%，此举是集团董事会10月任命迈克尔·考伯特(Michael Corbat)担任执行长以来重组公司的首个重大举措，意在每年最多节约11亿美元支出。路透

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