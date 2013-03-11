花旗比摩根大通更安全？压力测试结果或非如此

路透纽约3月9日 - 美国银行业最新压力测试的结果与用其他方式衡量银行业安全性的指标不一致，进一步显示有些机构可能太大，令监管机构难以了解，而且高管难以管理。

例如，美国联邦储备委员会(美联储)周四公布的测试结果显示，接受过美国政府多次救助的花旗集团(C.N)，比摩根大通(JPM.N)更为安全。

该结果与投资者、债券分析师和评级机构的看法有分歧，而且与监管机构未来打算使用的评量指标所得出结果不同。

“到头来，问题是监管机构是否有能力彻底评估规模达2万亿(兆)美元的机构，因为这些机构非常复杂并且有很多曝险，”Keefe, Bruyette & Woods的美国研究主管Fred Cannon表示。

美联储周四发布银行业最新压力测试报告结果，并表示与2008年金融危机之前相比，银行业处在“更为强健的状态”。在2007-2009年金融危机之后，主管机关开始对银行业进行压力测试，以确定银行是否有足够资本来抵御一场严重的经济危机。

虽然对于目前银行业资本更充裕、金融体系比危机发生前更安全的事实，专家们没有异议，但监管机构公布的部分数据却使分析师和银行高管试图寻找解释。这次压力测试引发人们对监管者是否有能力阻止金融系统再次受到重大威胁的质疑，因为这些机构非常复杂。

压力测试结果也很重要，因为其将帮助美联储决定银行业能给投资者返还多少资本。

报告显示，就普通股一级资本充足率(Tier 1 common ratio)来看，花旗集团的资本比率在面临两年的假设压力期间将降至8.3%。摩根大通则将降至6.3%。两个数据虽然均高于目前规定的最低比率5%，但也显示出花旗集团具备更大的缓冲机制应对亏损。

而这对GimmeCredit债券分析师Kathleen Shanley来说却没有多大的意义。GimmeCredit是针对机构投资者的研究服务公司。

“出于过往记录在内的种种原因，我不认为花旗比摩根大通更安全，”Shanley表示。

花旗集团的债信评级比摩根大通低，而且信用违约互换(CDS)价格显示，市场认为摩根大通更安全。花旗集团是以资产计美国第三大银行，摩根大通则为美国银行业龙头。

一名美联储发言人拒绝置评，花旗集团和摩根大通代表亦未置评。

**为何花旗显得比较安全？**

花旗集团的分数之所以比较好，一部分是因为在接受压力测试的起点上，花旗的普通股一级资本充足率比较高，花旗是12.7%，摩根大通是10.4%。

这个起点数字是根据银行9月底的财务报告得出。这些数字依据巴塞尔I协定的国际银行体系规范标准计算，但美联储打算用即将生效巴塞尔协定III予以取代，弥补不足。

如果根据巴塞尔协定III的标准，花旗集团估算它的第三季季底资本充足率为8.6%，摩根大通则是8.4%，两家水准差不多。

花旗集团资本充足率在两套巴塞尔协定标准下出现这么大的落差，是因为在新规定不利于花旗集团的递延税项资产。

由于花旗在金融危机及经济衰退时亏损甚多，预料递延税项资产未来可用于扣抵未来获利的税负。另一方面，花旗集团在合资事业的持股，在巴塞尔协定III的规定下，对资本强度的加分也减少。

美联储并未公布在巴塞尔协定III规定下的各家银行压力测试分数，因为监管当局尚未敲定新规。

分析师Cannon指出，有一个理由会让人认为花旗集团比较安全：花旗的资本市场业务规模小于摩根大通。资本市场业务的风险被监管机构视为高于消费金融业务。

**存在主观成分**

美联储的打分亦同部分银行自己按照相同情形计算出的结果不一致，这说明在测试过程中存在主观成分。

比如，摩根大通计算得出其普通股一级资本充足率在两年的假设压力期间内或会降至7.6%，远好于美联储公布的6.3%。高盛(GS.N)亦认为其该比率会降至8.6%，而美联储公布的是5.8%，此差异部分缘于高盛进行的广泛的资本市场活动。

高盛拒绝置评。

富国银行(WFC.N)预计其普通股一级资本充足率会降至8.3%，美联储则认为是7%。

富国银行在一份声明中称，其无法完全解释这种不同，因为美联储没有公布用于给银行打分的所有模型。该银行表示，对部分证券来说，其考虑的风险因素要比监管机构的还多。

“这些假设主要建立在模型基础上，因此会产生差异，”普华永道(罗兵咸永道/资诚)负责银行和资本市场风险的主管Fernando De La Mora说。

De La Mora表示，去年，银行和监管机构各自计算结果的差异并未得到披露，但业内人士清楚，两者在部分资产组合的预期亏损方面存在巨大分歧。

今年，美联储对相关银行表示，其在对每家银行测试时，“将会专注在稳健性方面。”

对于花旗集团，美联储计算的该银行今年的普通股一级资本充足率是8.3%，几乎与花旗自己计算的8.4%一样高。(完)

(编译 杜明霞/王翔琼/蔡美珍/侯向明; 审校 张明钧/许娜)

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