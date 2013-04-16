花旗集团第一季获利跳增30% 得益于投资银行业务增长

* 经调整的每股盈余为1.29美元，高于市场预估的1.17美元

* 经调整的获利为40.1亿美元，高于上年同期的34.2亿美元

* 花旗股价收高0.2%

路透4月15日 - 美国第三大银行花旗集团(C.N)周一公布，第一季获利跳增30%，增幅高于预期，得益于股票发行承销和并购咨询业务的推动。

业绩公布后，花旗股价收高0.2%。第一季的喜人业绩进一步证明，在董事会赶走前执行长潘迪特并把权柄交给Michael Corbat的六个月后，花旗可能正处于期盼已久的转机之中。

花旗在提升营收和降低不良资产损失的同时，亦积极压缩开支，这些迹象鼓舞了投资者的信心。该银行股价自去年6月以来累计上涨逾80%，一方面因为经济改善，另一方面也是由于该银行大力整顿自身的努力。

“花旗集团曾在数年间处于混乱之中，现在正面临一个机遇，”Dalton Investments投资组合经理Mark Mandell表示。Dalton Investments持有花旗集团的股份。

“他们所要做的就是再改善一点，其股价估值可以回到与同业竞争对手更接近的水平。”

花旗集团股价低于有形账面价值，而很多竞争对手则恰好相反。

参阅花旗集团获利图表，请点击(link.reuters.com/fuf47t)

该行最大的获利来源于投行部门，尤其是北美投行。花旗集团首席财务官John Gerspach在电话会议上对记者称，花旗约两年前招聘了一批投行人士，这些人力投资在今年第一季得到了回报。

汤森路透数据显示，该行北美并购咨询业务排名从2012年第一季的第14位，上升到第五位，得益于这些招聘。

**复苏迹象**

花旗第一季净利增至38.1亿美元，合每股盈余(EPS)为1.23美元，上年同期分别为29.3亿美元和0.95美元。

扣除会计调整后的获利为40.1亿美元，合每股1.29美元，上年同期分别为34.2亿美元和1.11美元。

分析师平均预计未去除会计调整因素的获利为每股1.17美元。

花旗第一季净息差(NIM)为2.94%，略高于第四季的2.93%。其他许多银行的净息差均在萎缩，因持续偏低的贷款利率侵蚀获利。但花旗拥有其他可以保证净息差的杠杆，例如高流动性使得该行能够回购成本较高的债务，此外吸收海外存款的成本亦降低。

花旗营收上升6%至204.9亿美元；支出则为124亿美元，略高于去年同期，但较2012年第四季下降了10%。当时花旗受到与个人银行业务有关的诉讼费用拖累。

去年12月时，花旗宣布拟通过裁员11,000人和其他成本削减举措，来节省9亿美元年度开支。花旗高层在同投资者举行的电话会议中称，上述措施带来的收益可能在今年下半年才能确认，部分原因是裁员需要有数个月的通知期。

经年化的第一季支出为496亿美元；相比之下，2012年全年支出为505亿美元。而花旗扣除某些会计调整的总营收增长了3%，意味着该公司的经营杠杆率比较理想。

“我们仍预计随着今年余下三个季度的到来，重新调整举措的效果将逐渐明朗。”Gerspach称。

**投行业务表现抢眼**

花旗集团第一季证券交易和投资银行业务营收增长31%至69.8亿美元。剔除与该公司债务价值变化相关的调整，以及与交易伙伴信用质量变化相关的调整，营收增长8%至72.9亿美元。

变化最大的是北美市场，剔除会计调整后的营收骤增48%至30.7亿美元。按产品划分，并购咨询营收增长84%至2.04亿美元；股票承销营收增长45%至2.25亿美元。

**Citi Holdings表现改善**

为了承接问题资产而成立的Citi Holdings，净亏损额自10亿美元收窄至7.94亿美元。营收增长15%，信贷成本减少44%，但支出增加23%。

花旗集团表示，受第一季整体获利推动，截至第一季末根据巴塞尔III的一级普通股资本充足率升至9.3%，去年第四季末为8.7%。

花旗每股帐面价值增长1%至62.51美元，每股有形资产账面价值增至52.35美元。

花旗集团股价周一收涨0.2%，报44.87美元。(完)

(编译 兰秀娟/程琳/洪曦/许娜; 审校 侯向明/郑茵/徐文焰/沈以文)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。