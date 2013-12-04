花旗预计香港H股潜在回报好于整体大市

报告指出，恒生指数目前的市盈率低于历史均值，虽然估值不昂贵，但可获重估的因素不多，因此将2014年底指数目标维持在25,000点，而基于个股目标价的乐观预测目标可达26,500点。

至于包括H股在内的中国股票，随着三中全会落实改革路向，有助中国避过短期硬着陆风险并释放增长潜力，明年MSCI中国指数.MICN00000PHK可望在过去两年的上落格局中取得突破，带来20%或以上的回报。

按照2014年中国改革过程顺利且企业盈利增长8.6%的基本情景，花旗给出MSCI中国指数目标77点，沪综指.SSEC目标2,805点，恒生国企指数目标价14,335点。

恒生指数周三早盘收报23,827.06点，H股指数报11,451.45点，以此计算，花旗的目标可为投资者带来潜在升幅分别为5%及25%。而沪综指亦有约25%潜在升幅。

花旗策略师MarkusRosgen在报告中称，除日本外的亚洲股票经历40年以来最大降级，因此预期2014年肯定带来正回报。而资金流向偏好于拥有经常帐盈余的国家，因此预计出口上升可进一步吸引资金流入韩国、台湾和中国，有利于股票市帐率上升。

他并指出，基于股息收益率与美国债券比较，亚洲股票较固定收益的价值更为吸引。根据该行从央行帐目上的资产状况评核，亚洲的流动性按年增长5.7%，足以推动股市上升，但肯定不足以令牛市出现。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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