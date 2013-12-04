花旗预计香港H股潜在回报好于整体大市

雄安新区未来10-20年投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币--大摩
路透上海4月7日 - 国际投行摩根士丹利最新报告预计，中国新设立的雄安新区，承接北京的“非首都”功能，将吸引大量投资和人口，预计未来10-20年雄安新区吸纳的投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币。
路透香港12月4日 -投行花旗的报告称，该行定出2014年底恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE目标，分别较现水平约有5%及25%潜在升幅，换言之H股将明显跑赢大市。
报告指出，恒生指数目前的市盈率低于历史均值，虽然估值不昂贵，但可获重估的因素不多，因此将2014年底指数目标维持在25,000点，而基于个股目标价的乐观预测目标可达26,500点。
至于包括H股在内的中国股票，随着三中全会落实改革路向，有助中国避过短期硬着陆风险并释放增长潜力，明年MSCI中国指数.MICN00000PHK可望在过去两年的上落格局中取得突破，带来20%或以上的回报。
按照2014年中国改革过程顺利且企业盈利增长8.6%的基本情景，花旗给出MSCI中国指数目标77点，沪综指.SSEC目标2,805点，恒生国企指数目标价14,335点。
恒生指数周三早盘收报23,827.06点，H股指数报11,451.45点，以此计算，花旗的目标可为投资者带来潜在升幅分别为5%及25%。而沪综指亦有约25%潜在升幅。
花旗策略师MarkusRosgen在报告中称，除日本外的亚洲股票经历40年以来最大降级，因此预期2014年肯定带来正回报。而资金流向偏好于拥有经常帐盈余的国家，因此预计出口上升可进一步吸引资金流入韩国、台湾和中国，有利于股票市帐率上升。
他并指出，基于股息收益率与美国债券比较，亚洲股票较固定收益的价值更为吸引。根据该行从央行帐目上的资产状况评核，亚洲的流动性按年增长5.7%，足以推动股市上升，但肯定不足以令牛市出现。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 国际投行摩根士丹利最新报告预计，中国新设立的雄安新区，承接北京的“非首都”功能，将吸引大量投资和人口，预计未来10-20年雄安新区吸纳的投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币。
路透纽约4月5日 - 根据普华永道(PwC)一项新的研究报告，在接下来的三至五年，全球大型金融机构可能有24%的营收被金融科技企业抢走。
路透4月5日 - 瑞银下调对今明两年的黄金价格预估，目前预测2017年和2018年黄金均价分别为每盎司1,300美元和1,325美元，均低于此前预估的1,350美元和1,450美元。