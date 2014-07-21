花旗有2.8亿美元贷款与涉及骗贷调查的中国港口有关

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透纽约7月18日 - 花旗集团(C.N)一位高层周五表示，花旗约有2.8亿美元贷款与涉及金属抵押骗贷调查的两个中国港口有关，成为此事当中首家披露潜在风险敞口的美资银行。
花旗在中国有价值约4亿美元的大宗商品回购融资交易，上述贷款占其中的一大部分。
“目前阶段，我们认为这些活动是孤立事件，只是非常特定地方的特定事件，”花旗财务长John Gerspac在与分析师的电话会议上说。
Gerspac说，这些贷款的客户是大型跨国企业的非中国子公司，交易合约有母公司的担保。
花旗是最新一家披露在中国青岛港口融资业务规模的银行。
随着冲击基本金属市场的骗贷丑闻影响持续发酵，南非标准银行(SBKJ.J)等外资银行，以及中信资源(1205.HK)等贸易投资公司面临数亿美元的损失。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
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