独家：花旗集团高层免遭美国就抵押债券提起刑事诉讼--文件

路透纽约3月4日 - 政府报告显示，美国监管机构已经决定不针对参与打包及销售抵押支持证券的花旗集团(C.N)任何高管或雇员提起刑事诉讼。这些证券处于2008年金融危机的核心。

路透获得的一份11月报告说明了上述决定，该报告是依据《自由信息法》获得的。2014年时，花旗集团以70亿美元的代价和解了与抵押债券相关的联邦和州民事诉讼。

上述报告标志着美国监管机构首次公开承认，涉及金融危机的大银行的高管不会因为参与销售数以10亿美元计的有毒抵押债券而面临刑事诉讼。

上述报告称，继2014年和解之后，检方检视了相关证据以了解是否有个人可以被起诉，但最终判定“缺乏有足够说服力的证据”。报告由联邦住房金融局(FHFA)的监察长办公室给出，该机构是参与对花旗集团调查的机构之一。

此次调查主要针对该行在2006-2007年期间与出售和发行抵押贷款债券相关的行为。

这份两页的报告并未指明任何被调查个人的姓名，也没有明说为什么不能顺利对这些人进行起诉。报告对调查做出了总结，并称调查已经结束。

美国司法部发言人Patrick Rodenbush在一份公告中指出，该部门在去年9月宣布了一项新政策，该政策“强调了在任何企业案中优先追究有不当行为的个人的责任”。

但他拒绝透露因抵押贷款证券相关行为遭到调查的其他银行的个人是否还在接受调查。其他同类调查的情况仍不得而知。

花旗集团的发言人Danielle Romero-Apsilos周五未予置评，FHFA的监察长办公室也未回复记者的置评请求。(完)