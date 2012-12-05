花旗集团将在全球裁员11,000人

德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透12月5日电---花旗集团(C.N)周三表示,将在全球范围内裁员11,000人,占其员工总数的大约4%,此举意在每年最多节约11亿美元支出.
公司在声明中称,裁员将初步导致第四季税前提列10亿美元费用.
此举是集团董事10月任命Michael Corbat担任执行长以来重组公司的首个重大举措.
公司声明称,除去裁员外,重组将导致每年营收"减少不到3亿美元."(完)
--编译 于春红;审校 李军
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