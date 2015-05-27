花旗下调长期铁矿石价格预期至每吨55美元 因需求降温

日本央行总裁黑田东彦称目前不考虑如何调整政策组合
日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。
路透马尼拉5月27日 - 花旗集团已将长期铁矿石价格预期下调32%至每吨55美元，预计在最大消费国--中国的带领下，2018年至2025年期间全球铁矿石需求将下滑，同时低成本产量却将增加。
“铁矿石市场面临的最大结构性挑战或许是，中国钢铁需求降温及废钢可用率提高，导致该国铁矿石需求趋冷，”花旗在报告中称。
该行表示，2018年至2025年期间，全球铁矿石需求可能将减少逾6,000万吨。
花旗把2018年起的铁矿石长期价格预期从每吨81美元下调至55美元，但仍远高于维持不变的2016-2018年期间年均价预期每吨40美元。
“在中国经济增长放缓以及再平衡的情况下，目前还没有哪个国家能够取而代之扮演世界工厂的角色，”花旗称，并预计2015-2020年期间全球钢铁需求增长将不到2%，之后直到2025年将大多持平。
该行表示，中国的废钢利用率提高也将削弱铁矿石需求。
“政府目前鼓励成立废料回收站，虽然2011年取消了废钢回收的税务优惠，但我们预计未来将出台支持性政策，”花旗称。
该行还称，虽然需求料将下滑，但低成本供应预计将增加，因全球成本最低的生产商--力拓(RIO.AX) (RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)到2025年时合计产量有可能提高到9亿吨以上，相当于全球进口需求的70%左右。(完)
(编译 许娜；审校 张若琪)
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