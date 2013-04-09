花旗要求Nasdaq赔偿Facebook上市导致的损失--消息

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透纽约4月8日 - 据两名知情人士透露，花旗集团(C.N)已向Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)提出索赔申请，以弥补在去年5月因Facebook(FB.O)上市交易障碍而蒙受的损失。
一名消息人士称，花旗在周一提出了申请，但仍在考虑所有选项，包括法律选项。周一是寻求参与Nasdaq总计6,200万美元赔偿计划的企业提出申请的最后期限。这些消息人士并未得到允许向媒体发言。
花旗和Nasdaq发言人均不予置评。
华尔街日报在周一稍早报导了花旗提出索赔申请的相关消息。
去年5月时一名消息人士对路透表示，花旗的做市部门在5月18日的Facebook首次公开发行(IPO)交易中损失约2,000万美元。而这还只是各家做市公司和券商损失总额中很小的一部分。在这项规模达160亿美元的IPO交易中，做市公司和券商的损失总额超过5亿美元。
瑞银集团(UBS)UBSN.VX已经表示，在此次IPO交易中的损失超过3.5亿美元。该公司3月25日曾称，已针对Nasdaq提出仲裁请求，以期挽回因后者“在这项IPO交易中处理不当”而给该行造成的全部损失。
花旗也强烈批评Nasdaq的赔偿计划，在去年8月致美国证券交易委员会(SEC)的信件中称，Nasdaq应该为另外的数亿美元损失负责。(完)
(编译 王翔琼; 审校 许娜/张涛)
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