独家：多家私募基金有意收购花旗OneMain消费金融业务--消息

路透纽约2月21日 - 熟知事况的两名消息人士表示，Fortress Investment Group(FIG.N)及一些其他私募基金业者曾和花旗集团(C.N)接洽，欲收购后者旗下消费金融事业OneMain Financial。

当中一名消息人士称，花旗尚未决定是否出售该事业；OneMain有约1,100个分支机构，主要业务为个人贷款。

OneMain是花旗控股(Citi Holdings)旗下的一员；花旗集团在金融危机期间创立了花旗控股，将最终打算分拆或结束的事业置于其名下。

私募基金业者的提案内容和时机以及谈判进度都不明朗，不过消息人士称可能在今年达成协议。

一名花旗集团发言人士拒绝置评。Fortress并未对置评请求做出回应；该公司旗下拥有消费金融公司Springleaf HoldingsLEAF.N的多数股权。Springleaf拒绝置评。

目前尚不清楚其他有意收购OneMain的私募基金业者名号。

12月时，花旗集团财务长John Gerspach在一产业会议上表示，虽然OneMain事业是赚钱的，但与该公司的主要客群不符。花旗一直致力于开发更为富裕的客户，而OneMain则主要服务中低收入的民众。

Gerspach当时表示，“我们正持续评估退出OneMain的各种选项。”

出售OneMain将使得花旗集团能够进一步剥离花旗控股。经过过去几年的努力，到2013年第四季末，花旗已经将该部门的资产规模从高峰时的逾8,750亿美元缩减至1,170亿美元。

不过，出售OneMain对于花旗而言称得上是一个两难困境。Gerspach在12月会议上称OneMain产生的是美国应税收入，但他并未阐述详情，花旗也未公布其损益表。

花旗需要源自美国的收入，以便使用530亿美元的赋税减免额度，即递延税款资产。这部分额度主要是在金融危机期间及之后因为亏损和外国税款支付而积累起来的。

分析师去年6月估计，逐步落实这些好处可能给花旗带来约270亿美元的价值，合每股9美元。

消息人士表示，一个可能的选择是花旗出售OneMain少数股权，从而能保留该业务产生的部分获利。

在大型银行金融危机过后逐渐退出高风险贷款业务之时，一些收购公司从中看到了机遇。他们押注，随着经济复苏这类贷款业务将会增长--该赌注至少有些情况下已经获得回报。

Fortress在金融危机期间买下美国国际集团(AIG)(AIG.N)旗下消费金融业务的多数股权，并重新命名为Springleaf，后者于去年10月上市，股价迄今已上涨约30%。

一名消息人士指出，多年来金融界人士认为Springleaf与OneMain存在着合并的好理由。前AIG执行长Maurice Greenberg以及前花旗集团执行长魏尔(SanfordWeil)在超过10年前执掌两家公司时，都曾讨论过合并消费金融事业的可能性。

目前无法联系上魏尔及Greenberg置评。

出售OneMain将结束花旗集团历史上的重要一章。OneMain业务的核心是旧式的商业信贷(Commercial Credit)业务，该事业在1980年代中期由魏尔出任执行长。魏尔运用该事业收购多家银行、券商及保险业者，从而缔造了如今的花旗集团。

**第二次试图脱手**

花旗集团2011年试图出售OneMain但未能成功，因金融界的买家缺乏取得低成本存款融资的管道，且没有办法在资本市场筹得足够资金来融通收购交易。

多位消息人士表示，当时花旗集团希望至少以约20亿美元的账面价值出售该业务。但有意出手收购的业者必须多筹措数十亿美元，才能够支应当时约130亿美元的资产。如今该事业的资产约90亿美元，不过目前无法确定其当下的账面值。

花旗集团试图以保留少数股权、并协助安排至少部份交易必要融资的条件来建构交易内容。

但到最后花旗还是决定不出售了，一名消息人士称，原因在于当时金融市场环境困顿，同时还有美国保留盈余方面的税赋优惠。

该名消息人士称，目前该行认为融资并不是一个问题。(完)

(编译 张明钧/王兴亚; 审校 徐文焰)

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