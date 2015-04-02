花旗集团计划出售Prime Re--彭博

路透4月1日 - 彭博报导称，花旗集团(C.N)正计划出售Prime Reinsurance，该业务是五年前花旗剥离寿险业务时创立的。

彭博引述知情人士报导，Prime Re可能吸引Reinsurance Group of America(RGA.N)、Resolution Re以及其他购买复杂保险合同的公司的兴趣。

花旗发言人Jennifer Lowney拒绝对该报导置评。

彭博的报导未提供交易估值。截至2013年9月30日，Prime Re有70亿美元资产。

花旗上个月表示，将以42.5亿美元现金把消费者金融业务OneMain Financial Holdings出售给次优抵押贷款机构Springleaf HoldingsLEAF.N，这是花旗出售非核心资产并将业务重心放在富裕客户身上的计划的一部分。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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