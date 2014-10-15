《热点透视》花旗以转型为名退出11个消费银行市场 但依然任重道远

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox；编译 朱晓军

路透纽约10月14日 - 花旗集团(Citigroup)(C.N)大批遣散马那瓜、关岛、开罗以及布拉格等地的银行员工，某种程度上也让该行更易于管理。虽然这听上去像是一些华尔街笑话的开篇，但花旗还是将此举称为转型。这意味着花旗夸夸其谈的水平达到了一个新高度，除非他们在此之后对公司进行更加积极的合理化改造，而这点他们难以做到。

花旗宣布撤出哥斯达黎加、捷克、埃及、萨尔瓦多、关岛、危地马拉、匈牙利、日本、尼加拉瓜、巴拿马和秘鲁的零售银行业务。就该消息宣布的同一天，这家由高沛德(Michael Corbat)执掌的纽约金融机构又有另一件事浮出水面，旗下墨西哥分支Banamex新爆出一桩欺诈案，涉及金额1,500万美元。而且这是一桩新揭露出的案子，与今年稍早被发现的Banamex提供给该国石油服务企业Oceanografia的5亿美元欺诈贷款并无关联。

当时那件事在墨西哥闹得沸沸扬扬，成为美国联邦储备委员会(美联储/FED)保留对该行控制权的主要原因，由此导致今年春季监管当局决定压缩花旗向股东大规模提高分红的计划。这起风波再度说明，花旗30年来在全球部分地区、产品系列以及资本市场一直走得磕磕绊绊。

因此，该银行董事会和管理层把撤离部分消费银行市场看做是转型，这点实在可笑。该行全球消费银行业务净利为68亿美元，上述市场的利润只有区区3,400万美元，在过去一年花旗整体利润中仅占0.23%左右。

当然，放弃收益不佳的次要业务，方向是正确的。花旗杂乱无章的扩张有一部分是高沛德和消费银行部门主管Manuel Medina-Mora一手导演的，他们也应该进一步学习如何让这些资产的价值最大化并为它们找到买家。这只会有助于厘清他们对花旗整体前景的看法。

股东甚至监管当局也许会很高兴地看到，花旗管理层和董事会将会为此对银行的架构进行全面反思，由此他们应该能意识到，应该把Banamex剥离出去，且该行在美国的零售业务也已被同业甩下，最好与US Bancorp(USB.N)之类的对手合并。现在，他们至少迈出了第一步。(完)

(译文审校 郑茵)

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