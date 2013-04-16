花旗昔日扩大招聘投行人手 如今开花结果

* 第一季投行营收成长

* 业绩成长反映出2010年开始的招聘活动奏效

* 花旗集团排名攀升

撰稿 David Henry 编译 张明钧/隋芬

路透纽约4月15日 - 2010年夏季，花旗集团(C.N)高阶主管向董事会成员指出，该行需要招募更多撮合交易高手来增加承销事业的机会，并攫取丰厚的并购顾问费用。

在金融危机期间，包括摩根大通(JPM.N)及摩根士丹利(MS.N)在内的竞争对手纷纷吸纳了花旗的交易高手。当时花旗集团股价暴跌了95%，而在美国政府出手救花旗之后，更直接地对花旗员工薪酬下指导棋。

这些高阶主管表示，若花旗没有扩大招募交易高手，则市占将会不断流失。尽管董事会中有人持反对意见，但最终还是通过了这个招聘计画。周一公布的财报显示其投资正在展现成效。

花旗公布第一季提供并购建议服务的投行营收大增84%至2.04亿美元，这是该行投行营收连续第三季巨幅增长。

“他们招到了让公司业绩增色的人才，”基金公司Holland & Co创办人Michael Holland表示，该公司持有花旗集团股票的权证。Holland并指出，这样的业绩对于10月接掌花旗的Michael Corbat有利。

投行业务改善象征着花旗更大程度地恢复元气；在金融危机期间，该行曾三度获得政府纾困。花旗旗下的待售资产集散地--花旗控股状况逐步改善，而放款利润也持坚，即使其他银行的放款利润走弱。

不过花旗也不是事事称心如意。向来产生稳定获利的交易服务部门第一季营收下滑。在消费性银行业务方面，第一季营收持平，且有一段时间没有见到太大变化。

不过在投行部门，过去找来的人才正端出丰盛战果。

花旗集团在2010年聘用了瑞银集团UBSN.VX能源事业大腕Stephen Trauber，他被誉为在休士顿拥有最丰沛人脉的投行人士。聘用他的成本可不低：华尔街日报报导指出，他三年来的薪资可能达到3,000万美元。Trauber找来了更多好手，他在2011年6月向路透表示，花旗的能源事业团队增加了约50个人手。

这样的招聘活动初期当然所费不赀，而且成效可能得要花一到两年的时间才会显现在财报上。

一名不愿具名的公司人士表示，投行事业在该行内部招来了不少批评，因为薪酬成本极高。而成绩有时看起来也不太理想，2011年时营收下滑9.5%，费用则增加7.5%。

不过该行2013年第一季营收成长速度超越费用，有部份是受到交易活动增加的提振。举例来说，Trauber所带领的团队协助提供中国海洋石油(0883.HK)收购建议，助其以151亿美元收购加拿大油气业者Nexen Inc NXY.TO。

**业界排名上升**

从已经结案的并购交易来看，金融危机之前花旗在这类交易中的收入通常可排到全球前三。汤森路透数据显示，2010年花旗的排名开始下降，最低在2012年第一季降到了第11名。不过今年第一季已经回到第五。

花旗在北美的这项排名最低于2012年第一季降到第14，但2013年第一季也回到了第五。

该行在股票承销方面的排名也变得更加靠前，2008年第三季曾降到全球第九，2011年有数个季度都在第七。但2013年第一季来到了第二。

“投行业务收入已经稳定增长几个季度，”花旗首席财务官John Gerspach在最新财报发布后的记者电话会议上表示。

Gerspach说，业绩增长源于之前的招聘行动已经带来成果，意即花旗重建了专长于能源、医疗和技术行业的银行家团队。

竞争对手说，花旗受益至少也部分是因为欧洲对手表现疲弱。在欧洲大银行对企业放贷的意愿下降之际，花旗可以趁势进入赢回业务。该行2013年第一季来自对大型企业贷款的利润升至3.09亿美元，上年同期只有1,200万美元。

更多交易已于4月结案，对营收和利润的贡献将体现在花旗第二季的财报。

下面两宗交易都有花旗提供顾问服务。一宗是Elan Corp PLC ELN.I以32.5亿美元出售所持有的Tysabri权益，另一宗是Discovery Communications Inc (DISCA.O)以17亿美元收购了ProSiebenSat.1 Media AG PSMG_p.DE的北欧电视与电台业务。(完)

(译文审校 王冠中)

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