花旗集团第一季市场与投行业务营收放缓--财务长

路透纽约3月8日 - 花旗集团(Citigroup)(C.N) (C.N)财务长John Gerspach周二表示，第一季市场营收较上年同期减少15%，投资银行营收减少25%。

“这一季相当艰困，”Gerspach在投资者会议中表示。

他表示，为了因应不利的环境，公司预计这一季会有一项4亿美元的费用，用于“基建与生产率的调整”。

Gerspach表示，市场动荡使得交易与新发行业务受影响。在固定收益方面，价差产品面临的压力一直不减，不过，利率与外汇方面的营收有堪比上年同期的良好表现。

他表示，投行业务营收下滑主因客户减少发行股债。

Gerspach说，花旗在全球各地的业务普遍出现下滑。

花旗对其能源产业坏帐成本的前景看法从1月以来没有改变。他表示，本季结束时，能源贷款拨备将约占准备金的4.5%。

他说，不计入组织调整费用，第一季花旗公司(Citicorp)业务的核心支出将约略与上财年第四季相同。

花旗股价周二下跌3.66%，报41.05美元。(完)