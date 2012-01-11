中国较明显的货币政策放松可能稍晚出现--花旗私人银行

摩根士丹利预计未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓 今年底至7.3
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
路透香港1月11日电---花旗(C.N)私人银行部门周三称,预期中国较明显的货币政策放松将稍晚出现,而未来6-9个月主要以财政手段刺激经济.
花旗私人银行亚太区首席投资策略师John Woods在记者会上称,近日股市气氛转好,主要受周日公布的M2等数据提振.不过他认为,市场不应过早兴奋,因该行相信中国央行可能会有一些针对性放松,但较明显的货币政策放松可能会较市场预期稍晚出现.
"因为中国不想重蹈覆辙,像2008年大举注入流动性导致通胀飙升,至今通胀才开始降温."他说,相信未来6-9个月中国主要以财政手段刺激经济,而下季中国可能有1-2次下调存款准备金率,这样有助纾缓私人企业的信贷压力.
央行周日公布数据显示,2011年12月新增人民币贷款6,405亿元,高於此前路透6,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.6%,同样高於此前12.7%的路透调查中值,因当月财政存款大量投放,令市场流动性好转.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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