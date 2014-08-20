花旗集团考虑出售日本零售业务--消息（更新版）

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路透东京8月20日 - 一位知情消息人士周三称，花旗集团(C.N)正在考虑出售日本的零售业务部门，并已经与约10家银行就此进行过接洽，因花旗日本零售业务好转的希望不大。

目前日本银行业受到贷款需求疲软和息差下降的冲击。尽管近期贷款有所回升，但存款仍比贷款多出许多，因企业和家庭对支出依然保持谨慎。

花旗在日本开展业务已有100余年，消息人士称，该行现在决定退出不赚钱的零售业务，是其削减成本的措施之一。该消息人士未被授权公开谈论此事。

消息人士称，花旗正在准备出售花旗银行日本分行的零售业务，花旗日本分行有33家分支，存款额约为3.6万亿日圆(350亿美元)。花旗已与约10家金融机构进行过接洽，包括日本最大的三家银行和地区银行。

消息人士表示，花旗银行将保留日本的企业部门、投资银行和交易业务。

花旗集团发言人拒绝置评。(完)

(编译 白云; 审校 龚芳)

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