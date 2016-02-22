花旗将撤出巴西与阿根廷的零售银行和信用卡业务

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透2月19日 - 美国花旗(C.N)表示，计划退出巴西、阿根廷和哥伦比亚的零售银行与信用卡业务，作为该行积极削减成本并提高获利能力的一项举措。
花旗股价周五小幅收高0.18%至38.99美元。该行在阿根廷和巴西开展业务已超过100年。
花旗自金融危机之后一直努力瘦身，以期获利能力能与竞争对手比肩。
上任不到六个月的花旗新执行长Michael Corbat已将至少21个市场列入重组候选名单，因为这些市场的资产回报极低且运营效率低于标准。
与同业对手一样，近零利率环境、油价下跌和投资者的谨慎情绪也冲击到花旗的营收增长，令其不得不求助于大幅控制成本。
花旗消费者业务约占整体业务的半壁江山，而且明显倾向于美国信用卡业务。自2012年以来，该行管理层一直在缩减海外消费者银行业务。
截止2015年底，巴西约占花旗拉美消费者贷款业务的9%，墨西哥则占到80%左右。
“我们已决定把精力侧重于这些国家以及更大范围的机构客户身上，”Corbat称。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。