花旗将撤出巴西与阿根廷的零售银行和信用卡业务

路透2月19日 - 美国花旗(C.N)表示，计划退出巴西、阿根廷和哥伦比亚的零售银行与信用卡业务，作为该行积极削减成本并提高获利能力的一项举措。

花旗股价周五小幅收高0.18%至38.99美元。该行在阿根廷和巴西开展业务已超过100年。

花旗自金融危机之后一直努力瘦身，以期获利能力能与竞争对手比肩。

上任不到六个月的花旗新执行长Michael Corbat已将至少21个市场列入重组候选名单，因为这些市场的资产回报极低且运营效率低于标准。

与同业对手一样，近零利率环境、油价下跌和投资者的谨慎情绪也冲击到花旗的营收增长，令其不得不求助于大幅控制成本。

花旗消费者业务约占整体业务的半壁江山，而且明显倾向于美国信用卡业务。自2012年以来，该行管理层一直在缩减海外消费者银行业务。

截止2015年底，巴西约占花旗拉美消费者贷款业务的9%，墨西哥则占到80%左右。

“我们已决定把精力侧重于这些国家以及更大范围的机构客户身上，”Corbat称。(完)