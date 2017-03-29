独家：消息人士称花旗集团将就亚洲分销一般保险的银保协议进行招标

路透新加坡3月28日 - 据熟悉情况的消息人士透露，花旗集团(Citigroup)(C.N)将在那些渴望在该银行亚太市场出售一般保险产品的全球保险商中进行招标，该交易的价值至少为5亿美元。

消息人士说，花旗此举凸显出，随着亚太地区保险需求上升，银行业正利用分行网络和客户基础为未来很多年产生可靠的营收。

这项为期数年、针对汽车、财产和旅行保险等产品的银保合作协议将是该地区最大的此类协议之一，使保险商得以有机会接近花旗集团在12个市场的1,500万客户，这些市场包括新加坡、香港、中国、印度和澳洲。

消息人士说，花旗将在未来几日内启动这一15年协议的招标进程，预计将在数月内选择一家合作伙伴。消息人士要求匿名，因相关信息尚未发布。

两名消息人士称，该交易料将推介给若干保险业者，包括美国国际集团(AIG)(AIG.N)、德国安联(Allianz)(ALVG.DE)等。

第一位消息人士称，该非寿险交易的具体金额将取决于各类事项，包括投标人预付款的构架，以及如何计算未来佣金和延期付款的净现值。

花旗的一位发言人未予置评。

“该行在过去几年大量投入，以发展其技术平台和提高数字参与度。如今的想法是用与其他方的寿险合作对一般保险业务形成互补，”该消息人士称。

全球保险业者越来越依赖银保协议，来协助在亚洲产生数以十亿美元计的营收。在亚洲，个人收入的增长使得个人及家庭有能力买保险。

前述第一位消息人士称，花旗起初青睐为所有市场选择一个合作伙伴，但鉴于其零售平台的范围和规模，对考虑更多合作伙伴也持开放态度。

过去五年，亚洲涌现了大量寿险银保协议，非寿险交易也在日渐升温。(完)