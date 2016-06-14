花旗出售巴西零售银行业务最长可能还需三个月--高管

路透巴西利亚/圣保罗6月13日 - 花旗集团(C.N)驻巴西负责人Helio Magalh?es周一表示，花旗与该行巴西零售银行业务潜在买家之间的谈判最长可能再持续三个月，直到有“达成交易的消息”传出。

根据Magalh?es，花旗在为下一步做铺垫，不过他没有详述，并拒绝提及潜在的买家名称。

花旗集团2月宣布出售巴西、阿根廷和哥伦比亚零售银行业务的计划，藉此在竞争加剧的情况下，通过收缩全球表现不佳的业务以削减成本。花旗在巴西已经有一个多世纪的历史。

“我们可能还要等两个或三个月才能有些消息，”Magalh?es在巴西利亚对记者表示。

消息人士最近对路透说，巴西以市值计最大银行Itaú Unibanco Holding SA (ITUB4.SA)，还有Banco Santander Brasil SA (SANB11.SA)均已表达对花旗巴西部分业务的兴趣。

消息人士说，可能最快在本月就会有非约束性收购报价提出。由于过程仍在进行，所以消息人士要求匿名。

这些银行拒绝对竞购花旗当地部门一事置评。

巴西是拉丁美洲最大的银行市场，在花旗决定退出之前，汇丰控股(HSBA.L)已在去年8月同意以52亿美元将其巴西子公司售予Banco Bradesco SA。(完)