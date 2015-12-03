明年警惕美国衰退 中国或降息至“零”--花旗

路透伦敦12月2日 - 花旗表示，明年的全球经济前景正变得愈发黯淡：美国有可能陷入衰退，中国亦可能成为首个把利率降至“零”的主要新兴市场经济体。

花旗利率策略师在周二晚间发布的2016年前景展望报告中表示，随着美国经济在2008-09年危机之后第七年扩张，该国陷入衰退的概率将达到65%。债券收益率曲线快速趋平，甚至向倒挂发展，这是一个重要的警示信号。

“明年美国陷入衰退的累积概率达到65%，”花旗利率分析师在周二晚间发布的2016年前景展望报告中写道。“收益率曲线倒挂可能会比大家的预期更早出现。”

花旗还称，中国的通货紧缩压力和经济增长下行风险，将迫使中国政府放松财政政策、让人民币贬值、也许还将成为首个把利率降至“零”的主要新兴市场经济体。(完)