明年警惕美国衰退 中国或降息至“零”--花旗

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦12月2日 - 花旗表示，明年的全球经济前景正变得愈发黯淡：美国有可能陷入衰退，中国亦可能成为首个把利率降至“零”的主要新兴市场经济体。
花旗利率策略师在周二晚间发布的2016年前景展望报告中表示，随着美国经济在2008-09年危机之后第七年扩张，该国陷入衰退的概率将达到65%。债券收益率曲线快速趋平，甚至向倒挂发展，这是一个重要的警示信号。
“明年美国陷入衰退的累积概率达到65%，”花旗利率分析师在周二晚间发布的2016年前景展望报告中写道。“收益率曲线倒挂可能会比大家的预期更早出现。”
花旗还称，中国的通货紧缩压力和经济增长下行风险，将迫使中国政府放松财政政策、让人民币贬值、也许还将成为首个把利率降至“零”的主要新兴市场经济体。(完)
(编译 王颖；审校 许娜)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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