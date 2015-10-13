焦点：市场动荡之际 花旗集团选择缩减风高险大宗交易业务

路透纽约10月13日 - 夏季期间，美国股市走势踉跄，并曾在一日之内暴跌4%，花旗集团(C.N)当时做了一个艰困决定：缩减该公司资本市场业务所承担的风险。

熟悉事况人士指出，花旗美国股票资本市场着重于大宗交易(block trading)，当时担任联席主管者为Phil Drury和Doug Adams；在市况转差时，原本利润稀薄的这类交易可能会迅速录得钜额损失。

根据数据供应商Ipreo，花旗这部分业务在第三季的排名骤降至第八。这些先前未公布的数据显示，花旗过去11季中有七季在大宗交易项目独占鳌头。

花旗此举或可视为有先见之明。标准普尔500指数.SPX在第三季下跌，7%，市场上冲下泄让投资人心惊胆跳。在8月15日至25日之间，标普500指数下跌11%。

对于大宗交易业务而言，这样的跌势是会付出巨大代价的。在大宗交易中，银行会以略低于市价的水平，从一家公司或一位投资者那里购买数以百万计的股票，然后试图以接近当前市价的水平，迅速将这些股票卖给他人。大宗交易可以很快令银行获利100万美元，但若市场突然转向相反方向，银行就可能损失2,000万美元。

“人们的损失会远远超过他们所承认的损失额，”资本市场咨询公司Aequitas Advisors的联合创始人、曾担任Jefferies Group可转债承销负责人的Jonathan Cunningham说。

知情人士称，花旗集团在第三季决定缩减大宗交易业务并不是因为交易损失，而是因为该行认为此项帮助华尔街银行提振全年股票交易和承销营收的业务可能会出现下滑。

但一些对手更愿意尝试在第三季挺过动荡的市况，这凸显出银行高管在权衡市场风险和战略业务目标时所面临的艰难抉择。

在上季度的大宗交易排行榜中，高盛集团(GS.N)高居榜首，在总收益中占据25.6%的市场份额，紧随其后的是摩根士丹利(MS.N)和瑞士信贷CSGN.VX。这些银行的代表均拒绝置评。

第三季度的市场虽动荡不已，但银行的大宗交易总收益情况还算乐观，超过了103亿美元，仅较上年同期下降4%。

当季并非所有银行都效仿花旗主动降低风险，其中一个原因可能就在于，大宗交易有助辅助其他业务，如承销或并购咨询等，而且还能够带来更多的股票交易量。

“所有人都希望(从大宗交易中)分得一杯羹，哪怕一时没能成功参与，”普华永道资本市场顾问业务主管Daniel Klausner称，“当你开始在每桩大宗交易中都未能晋级时，人家就不会再联系你了。”

花旗一位发言人拒绝就该行策略发表评论。

花旗和其他美国大型银行--如美国银行(BAC.N)和摩根大通(JPM.N)--在未来几日公布第三季业绩时或将承认，股票和债券交易至少存在一些困难。债券交易可能受影响最大，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的不确定性抑制了成交量。

对花旗来说，第三季去风险化决策的时机不好：消息人士8月份刚刚对路透表示，花旗计划更加积极地吸引对冲基金，革新交易技术，并招聘关键高管人员，以加强几年来受忽视的股票交易业务。

花旗的举措之一是，将Drury调到伦敦，统帅欧洲、中东和非洲资本市场业务。

熟悉花旗情况的人士表示，该行预计市场好转时将继续大举开展大宗交易。Ipreo数据显示，虽然第三季花旗在美国大宗交易成交额排行榜上的名次有所下滑，但今年迄今仍位居第三，仅次于瑞信和巴克莱(BARC.L)。而花旗在大宗交易件数排行榜上仍首屈一指。(完)