独家：花旗为降低成本考虑在更多国家撤出消费银行业务

* 花旗可能会退出更多国家--消息

* 花旗在100个国家有业务,在40个国家有消费银行业务

* 其海外消费者贷款业务中,一半在墨西哥、澳洲和韩国

* 该行在许多国家的消费银行业务规模很小

路透纽约1月31日 - 两名知情人士表示,花旗集团(C.N)正考虑关闭在更多国家的消费银行业务,以降低成本、提升获利.

花旗12月曾表示,将退出在巴基斯坦、巴拉圭、罗马尼亚、土耳其和乌拉圭的消费银行业务,此为节支计划的一部分.花旗计划每年节省11亿美元,并裁员1.1万人.这是Michael Corbat在10月担任执行长以来头几项重大举动之一.

"还会撤出更多国家,"一名知情人士表示.

这名消息人士还表示,花旗几个月来一直在考虑削减哪些国家、客户部门和产品.但他不愿具体说明是哪些国家.

花旗发言人Sean Kevelighan表示,花旗将把消费银行业务主要布局在增长潜力最大的主要城市,并将继续投资其特许经营业务和优化资产.

花旗是美国国际化程度最高的银行之一,业务遍及100个国家,并在其中40个国家有面向消费者的业务.

若果真撤出一些国家,也可能只是代表削减资产组合,而非全盘重新考虑其全球消费银行业务.

花旗在海外的消费者贷款业务中,仅墨西哥、韩国和澳洲三国的业务规模就占了一半.该行在许多其它国家的业务规模很小.

投资者表示,缩小在某些市场的业务规模是合理的.

"如果他们在某些市场不会占据重要地位,就不应该留在那儿,"Dalton Investments投资组合经理人Mark Mandell说.Dalton Investments的资产管理规模为18亿美元,并持有花旗股票.

目前任何国外资产的出售都将会很困难.全球其他的银行业者也一直在结束国外的据点,可能不容易找到买家.举例而言,汇丰控股(HSBA.L)自2011年以来在全球已售出信用卡业务等40多个业务和其他资产,但有时售价不尽如人意.

花旗集团也有一些额外的难处.该行正把半数的资本拿来支撑金融危机期间庞大损失相关的不良资产及税收利益.

在本月稍早的分析师和投资人会议上,Corbat表示他希望定期评估公司产生营收的"方式、地点及对象",如此削减成本的进程会更加"常态化",而不只是一次性事件.

分析师未能成功说服Corbat提供更多他准备在其他哪些国家削减成本的细节.(完)

(编译 梁睿雪/戴素萍; 审校 程琳/杜明霞)

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