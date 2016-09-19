买入欧洲银行股是全球最逆向的交易--花旗

路透伦敦9月19日 - 花旗分析师称，买入欧洲银行股可能是全球最逆向的操作方式，他们同时预计明年欧洲银行股的回报率及资产质量均将好转。

花旗在全球追踪285个行业，过去10年中，欧洲银行业表现最差。

花旗不再建议“买入”该类股，因银行业面临着低通胀和低利率的不利局面，而且获利预估依旧承压。

以Jonathan Stubbs为首的花旗分析师在给客户的研究报告中称，“历史经验告诉我们‘买入’，但我们的主要信息是不要‘减码’该类股，”

花旗较为看好丹麦丹斯克银行(DANSKE.CO)、渣打银行(STAN.L)以及西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)，同时汇丰(HSBA.L)是花旗的次优选择。

自2008年危机以来，全球银行业一直处于守势。花旗指出，新兴市场是银行业股票交易价高过帐面价值的唯一地区。

据汤森路透数据，欧洲银行股.SX7P今年股价累计跌22.6%，目前交易价是帐面价值的大约0.7倍，而日本银行股约为帐面价值的0.5倍，在全球范围内最便宜。(完)