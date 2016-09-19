买入欧洲银行股是全球最逆向的交易--花旗

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦9月19日 - 花旗分析师称，买入欧洲银行股可能是全球最逆向的操作方式，他们同时预计明年欧洲银行股的回报率及资产质量均将好转。
花旗在全球追踪285个行业，过去10年中，欧洲银行业表现最差。
花旗不再建议“买入”该类股，因银行业面临着低通胀和低利率的不利局面，而且获利预估依旧承压。
以Jonathan Stubbs为首的花旗分析师在给客户的研究报告中称，“历史经验告诉我们‘买入’，但我们的主要信息是不要‘减码’该类股，”
花旗较为看好丹麦丹斯克银行(DANSKE.CO)、渣打银行(STAN.L)以及西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)，同时汇丰(HSBA.L)是花旗的次优选择。
自2008年危机以来，全球银行业一直处于守势。花旗指出，新兴市场是银行业股票交易价高过帐面价值的唯一地区。
据汤森路透数据，欧洲银行股.SX7P今年股价累计跌22.6%，目前交易价是帐面价值的大约0.7倍，而日本银行股约为帐面价值的0.5倍，在全球范围内最便宜。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
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