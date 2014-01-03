花旗与“两房”达成和解 支付2.5亿美元和解费

路透华盛顿1月2日 -美国联邦住房金融局(FHFA)周四称，花旗集团(C.N)向纳税人所有的房利美(美国联邦国民抵押贷款协会)FNMA.OB和房贷美FMCC.OB支付2.5亿美元，就抵押支持证券相关诉讼达成和解。

FHFA在声明中称，通用电气(GE.N)也拿出625万美元，和解了一起类似诉讼。已破产的ResidentialCapital LLC的母公司Ally Financial支付了4.75亿美元和解费。

花旗、通用电气和Ally在2013年已就索赔达成和解，但均未公布和解条款细节。

六家机构就指控达成和解，通用电气和花旗在2013年初达成和解，是最早的两家。不过FHFA在与其他机构进行磋商时未公布和解的条件。

FHFA称，总共获得的和解费近80亿美元。这些诉讼指控上述公司违反证券法，有些情况下甚至进行欺诈。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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