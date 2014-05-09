花旗自2002年来首度称霸外汇交易市场 挤下德意志银行

* 花旗终结德意志十连霸的纪录

* 前五大银行在外汇市场占有率达60.62%

路透东京5月9日 - 欧洲货币杂志的一项调查结果显示，花旗集团拿下外汇交易市场占有率之冠，为2002年以来首见。

这项2014年度调查中，花旗挤下先前连续九年夺冠的德意志银行(DBKGn.DE)，使之屈居第二。

周四晚间公布的这项调查结果显示，在每日成交额达5.3万亿(兆)美元的外汇市场中，花旗的占有率为16.04%，高于去年的14.90%。

德意志银行则以15.67%的微弱差距落居下方，但也高于去年的15.18%。

外汇交易市占率前十大银行排行榜中，上升最快的是美银美林(BAC.N)，该公司排名从去年的第10名跃升为第七名。

苏格兰皇家银行(RBS.L)市占率则大幅减少，从2013年的5.62%下滑至3.25%，排名从第七掉到第八。苏皇最好的成绩是在2009年时拿下第四名。

前五大银行的市占率从57.36%上升至60.62%。

2014年 2013年

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银行排名 占有率 银行排名 占有率

1 花旗 16.04% 德意志银行 15.18%

2 德意志银行 15.67% 花旗 14.90%

3 巴克莱 10.91% 巴克莱 10.24%

4 瑞银集团 10.88% 瑞银集团 10.11%

5 汇丰集团 7.12% 汇丰集团 6.93%

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(完)

(编译 张明钧; 审校 王翔琼/徐文焰)

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