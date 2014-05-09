花旗自2002年来首度称霸外汇交易市场 挤下德意志银行

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
* 花旗终结德意志十连霸的纪录
* 前五大银行在外汇市场占有率达60.62%
路透东京5月9日 - 欧洲货币杂志的一项调查结果显示，花旗集团拿下外汇交易市场占有率之冠，为2002年以来首见。
这项2014年度调查中，花旗挤下先前连续九年夺冠的德意志银行(DBKGn.DE)，使之屈居第二。
周四晚间公布的这项调查结果显示，在每日成交额达5.3万亿(兆)美元的外汇市场中，花旗的占有率为16.04%，高于去年的14.90%。
德意志银行则以15.67%的微弱差距落居下方，但也高于去年的15.18%。
外汇交易市占率前十大银行排行榜中，上升最快的是美银美林(BAC.N)，该公司排名从去年的第10名跃升为第七名。
苏格兰皇家银行(RBS.L)市占率则大幅减少，从2013年的5.62%下滑至3.25%，排名从第七掉到第八。苏皇最好的成绩是在2009年时拿下第四名。
前五大银行的市占率从57.36%上升至60.62%。
2014年 2013年
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银行排名 占有率 银行排名 占有率
1 花旗 16.04% 德意志银行 15.18%
2 德意志银行 15.67% 花旗 14.90%
3 巴克莱 10.91% 巴克莱 10.24%
4 瑞银集团 10.88% 瑞银集团 10.11%
5 汇丰集团 7.12% 汇丰集团 6.93%
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(完)
(编译 张明钧; 审校 王翔琼/徐文焰)
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