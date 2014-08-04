花旗就中国金属融资问题在英国通过法律维权

路透8月1日 - 花旗集团(C.N)周五称已开始在伦敦商业法庭走诉讼程序，要求强制行使它在中国两处港口的2.85亿美元融资的相关权利，作为这些融资抵押品的金属据信已不知去向。

花旗称其是在7月22日发起诉讼的，此前该行的一位商业交易对手和一家中国仓储提供商在英国法院发起诉讼，确立自己的权利。

花旗是在给美国证券交易委员会(SEC)的季度财务文件中做出有关信息披露的，该行没有披露上述交易对手和仓储运营商的名字。

自5月以来，渣打银行(STAN.L)、中信资源(1205.HK)、中国山煤国际能源集团(600546.SS)等已具状控告德正资源董事长陈基鸿，德正资源是中国青岛港骗贷疑案的关键企业。在渣打之前，已有多家企业采取法律行动追讨损失。

花旗称，其向在中国港口储存的金属提供了约4亿美元融资，其中有2.85亿美元在青岛和蓬莱两个港口。这些融资占花旗企业贷款组合的比例不到1%。蓬莱是另一个有欺诈嫌疑港口。

花旗表示，它提供融资的客户都是大型跨国企业的非中国附属公司，贷款合同由母公司提供担保。

该行称，没有对中国本地交易对手的直接曝险，第二季没有因为这些融资录得任何亏损。

花旗首席财务官John Gerspach在7月18日表示，花旗持有约2.8亿美元与中国港口骗贷丑闻有关的曝险，但花旗认为这些问题是孤立事件，只与“非常特定的那些地点”有关。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。