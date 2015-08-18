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国际财经 | 2015年 8月 18日 星期二 18:48 BJT

花旗下调今明两年金价预估

路透8月18日 - 花旗银行周二调降今年与明年黄金均价预估，称经济形势与基本面疲弱。

花旗将2015年黄金均价预估由每盎司1,180美元调降至1,140美元，2016年由1,195美元调降至1,050美元。

花旗表示，由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来几个季度料开始收紧金融刺激举措，预期美元持续走强。

过去十年，由于美联储采取刺激举措，大举挹注资金，基金与机构投资者为了对冲通胀风险和押注美元走贬而大量买进黄金。

随着美联储的刺激计划接近结束，黄金的吸引力也削弱。

“如果美元升值是显而易见的事，那么黄金市场料将承受更多的压力，即便是在第一次升息发生以后。”

花旗还调降了2015年第三季和第四季的金价预估，分别降至每盎司1,090美元和1,050美元。（完）

(编译 陈宗琦/高琦 审校 张涛/孙茉莉)

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