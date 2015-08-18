花旗下调今明两年金价预估

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月18日 - 花旗银行周二调降今年与明年黄金均价预估，称经济形势与基本面疲弱。
花旗将2015年黄金均价预估由每盎司1,180美元调降至1,140美元，2016年由1,195美元调降至1,050美元。
花旗表示，由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来几个季度料开始收紧金融刺激举措，预期美元持续走强。
过去十年，由于美联储采取刺激举措，大举挹注资金，基金与机构投资者为了对冲通胀风险和押注美元走贬而大量买进黄金。
随着美联储的刺激计划接近结束，黄金的吸引力也削弱。
“如果美元升值是显而易见的事，那么黄金市场料将承受更多的压力，即便是在第一次升息发生以后。”
花旗还调降了2015年第三季和第四季的金价预估，分别降至每盎司1,090美元和1,050美元。（完）
(编译 陈宗琦/高琦 审校 张涛/孙茉莉)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。