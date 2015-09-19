电能实业合并计划难以获得足够少数股东支持--花旗

路透香港9月18日 - 投行花旗的报告称，根据投资者的反馈，电能实业(0006.HK)的合并计划难以获得足够的少数股东支持。

长江基建(1038.HK)此前公布将以换股方式合并电能实业，比例为1.04股长江基建置换1股电能实业的股份，按公布当日股价计，收购价只有1.8%溢价，较今天收市价则折让1%；溢价水平远低于市场上其他收购合并案例。

花旗分析师刘显达在其报告中指出，基于在香港和新加坡收集的投资者意见，电能实业很难获得足够少数股东支持通过合并议案，因此长江基建与电能实业很大机会在11月股东特别大会召开之前宣布提高收购作价。

他估计，有七成机会换股比例将调高至1.1-1.12，使溢价幅度升至7.6-9.6%。

报告指出，长江基建与电能实业有可能维持收购作价，使合并议案遭到否决；另一个可能性是换股比例大幅提高至1.15足以令少数股东心动，惟这个可能性很小。

根据规定，合并方案须得到少数股东逾75%赞成票和少于10%反对票，才能通过。

电能实业今天收升2.04%，报72.45港元，自9月8日合并方案公布以来累计涨7%。

长江基建与电能实业的合并为香港首富李嘉诚的企业王国重组第二波，今年稍早长和(0001.HK)完成合并原长实及和黄的资产并分拆长实地产(1113.HK)上市。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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