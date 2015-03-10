花旗称铁矿石价格短期内将跌至每吨50美元左右

路透澳洲伯斯3月10日 - 花旗集团周二预测铁矿石价格短期内将跌至每吨50美元左右，因中国钢厂需求减弱，且国际海运铁矿石市场供应过剩。

“比较大的可能是，以钢铁目前利润水准，铁矿石价格将会跌至每吨50美元左右，”花旗铁矿石及钢铁交易主管Mark Lyons在一场行业会议上表示。

但花旗仍维持预测2015年铁矿石平均价格每吨58美元。

根据资料供应商Steelhome数据，上周中国主要港口的进口铁矿石库存为连续第二周上升，截止3月6日时，上升1.3%至1.005亿吨。

根据Steel Index资料，指标62%品位铁矿中国进口价格.IO62-CNI=SI周五下跌1.9%，至每吨58.20美元，为资料开始发布以来最低位。今年以来已下跌约18.3%。

“中国钢铁市场看来情况很糟，”Lyons称。

Lyons指出，中国今年钢铁出口料将下滑的预测，让走弱的中国钢市雪上加霜。Lyons称，2015年钢铁出口应会从去年的9,000万吨降至约7,000万吨，让中国国内市场多出2,000万吨的消化压力。(完)

(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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