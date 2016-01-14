花旗再次下调铁矿石价格预估 称需要削减供应

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透马尼拉1月14日 - 花旗集团周四下调今年至2018年的铁矿石价格预估，最低降至每吨35美元，称在需求下滑的情况下，需要削减供给。
花旗将2016年铁矿石价格预估下调至每吨36美元，11月时预测为每吨41美元；2017和2018年价格预估下调至35美元，此前分别为39和40美元。
“在市场需求下滑的情况下，需要持续削减现有供应，在什么价位上有可能削减供应，将基本上决定未来的油价走势，”花旗在报告中称。
花旗估计，到明年之前全球需要削减大约1亿吨铁矿石供应，2018年之前再削减2亿吨。
“我们预计减产幅度最大的可能是澳洲，其次是巴西，不过加拿大、伊朗、俄罗斯、智利和其他地区也可能减产，”花旗称。
铁矿石价格去年重挫40%，连续第三年下跌，尽管最大市场中国的钢铁需求萎缩，但大型低成本矿商继续扩大铁矿石生产。
铁矿石最近反弹至每吨43美元上方，但涨势似乎短暂，周三又跌回到40美元以下。价格在12月11日触及37美元，至少为2008年以来最低。
花旗称，大连商品交易所、新加坡交易所(SGX)及其他平台上交易的合约数量快速增长，也拖累了铁矿石价格，中国股市下滑近期构成压力。
“铁矿石价格走势越来越像铜、石油及其他金融化商品，除了供需状况外，宏观经济因素和金融市场人气也带来很大影响，”花旗表示。
路透12月对分析师的调查显示，因全球供应过剩，铁矿石价格未来几个月有可能跌破每吨30美元。(完)
(编译 李春喜/王兴亚；审校 郑茵/白云)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
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