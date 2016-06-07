花旗上调今明两年铁矿石价格预估 称中国需求或意外向好

路透马尼拉6月7日 - 花旗集团上调今明两年铁矿石价格预估，称中国对铁矿石的需求可能受到政府刺激经济活动努力的提振。

但是上调后的预估仍略低于当前铁矿石价格，而且花旗预计未来价格将进一步下滑。继今年稍早跳升后，目前铁矿石价格.IO62-CNI=SI为每吨50.60美元。

“中国需求可能意外向好，归功于广泛的信贷宽松和强劲的固定资产投资，”花旗集团在一份报告中说。

“中国政府很可能维持短期刺激，并延长再平衡和去杠杆化过程，这在短期内应会为中国钢铁行业提供一些支撑。”

花旗集团将2016年铁矿石价格预估从47美元上调至49美元，将2017年价格预估从39美元上调至42美元。该行维持2018年预估为38美元不变，并将2019年预估从40美元下调至38美元。

“我们仍看空中期铁矿石价格，并预计海运市场实现再平衡之前将花费更长时间寻获低点，”花旗分析师称。

铁矿石价格自4月触及的年内高点下跌了26%，但年初以来累计仍涨18%。

今年中国钢材价格上涨带动铁矿石上扬，帮助其自持续了三年的跌势中反弹。此前跌势迫使澳洲和巴西的大型矿商亦削减成本。

“铁矿石价格可能因成本上升而获得支撑，但大型矿商的海运成本曲线已经变得基本持平，”花旗的分析师表示。

低成本铁矿石生产商持续扩张，将限制价格的上升潜力，花旗预期今年大型矿商的年产能将增加6,000万吨，明年进一步增加5,000万吨。

“低成本生产的扩张正在按计划展开。随着低成本供应增加推动价格走低，迫使高成本产能收缩，2017年料再度出现供应收缩，促使市场趋向平衡，”花旗表示。(完)