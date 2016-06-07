花旗上调今明两年铁矿石价格预估 称中国需求或意外向好

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透马尼拉6月7日 - 花旗集团上调今明两年铁矿石价格预估，称中国对铁矿石的需求可能受到政府刺激经济活动努力的提振。
但是上调后的预估仍略低于当前铁矿石价格，而且花旗预计未来价格将进一步下滑。继今年稍早跳升后，目前铁矿石价格.IO62-CNI=SI为每吨50.60美元。
“中国需求可能意外向好，归功于广泛的信贷宽松和强劲的固定资产投资，”花旗集团在一份报告中说。
“中国政府很可能维持短期刺激，并延长再平衡和去杠杆化过程，这在短期内应会为中国钢铁行业提供一些支撑。”
花旗集团将2016年铁矿石价格预估从47美元上调至49美元，将2017年价格预估从39美元上调至42美元。该行维持2018年预估为38美元不变，并将2019年预估从40美元下调至38美元。
“我们仍看空中期铁矿石价格，并预计海运市场实现再平衡之前将花费更长时间寻获低点，”花旗分析师称。
铁矿石价格自4月触及的年内高点下跌了26%，但年初以来累计仍涨18%。
今年中国钢材价格上涨带动铁矿石上扬，帮助其自持续了三年的跌势中反弹。此前跌势迫使澳洲和巴西的大型矿商亦削减成本。
“铁矿石价格可能因成本上升而获得支撑，但大型矿商的海运成本曲线已经变得基本持平，”花旗的分析师表示。
低成本铁矿石生产商持续扩张，将限制价格的上升潜力，花旗预期今年大型矿商的年产能将增加6,000万吨，明年进一步增加5,000万吨。
“低成本生产的扩张正在按计划展开。随着低成本供应增加推动价格走低，迫使高成本产能收缩，2017年料再度出现供应收缩，促使市场趋向平衡，”花旗表示。(完)
(编译 杜明霞/张涛；审校 王洋/张若琪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。