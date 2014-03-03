花旗旗下墨西哥分支遭遇贷款欺诈

路透纽约/墨西哥城2月28日 -花旗集团(C.N)周五表示，发现旗下墨西哥子公司至少有4亿美元虚假贷款，并称内部员工可能参与了这起犯罪活动。

花旗集团减记支付给一家公司的虚假贷款，墨西哥执法官员现已扣押了这家公司的资产。减记贷款后，该行2013年获利减少2.35亿美元至136.7亿美元。花旗集团首席执行官高沛德(MichaelCorbat)称这起事件是“卑劣的犯罪行为”，并表示花旗相信这是一起独立事件。

这笔不良贷款是支付给墨西哥石油服务公司OceanografiaOCNGR.UL，该公司是墨西哥国有石油公司Pemex的承包商。

Oceanografia从花旗集团旗下墨西哥子公司Banco Nacional deMexico(即Banamex)借入这笔贷款，以来自Pemex的预期支付作为抵押。

高沛德在致员工的一份备忘录中指出，最近几周Banamex了解到Oceanografia似乎伪造了给Pemex的发票作为贷款的抵押。花旗减记了约4亿美元由虚假发票支持的贷款。

在2月11日，Pemex暂停Oceanografia取得政府合约21个月零12天，这给Oceanografia造成严重打击，因其约97%的营收都是来自Pemex。公开记录显示，2003年到去年间，Oceanografia利用与Pemex的逾100份合约进账近30亿美元。

花旗称，在Oceanografia被暂停接获政府合约后，已经开始检视对该公司的风险头寸。

墨西哥司法部长办公室周五表示，正在调查Oceanografia是否涉及犯罪，已经查封该公司资产，并任命一位管理人抢救幸存的业务。致电Oceanografia的媒体代表，并向投资者关系办公人员发送电子邮件，均未得到回复。

一位熟悉该事件的人士周五称，美国联邦调查局(FBI)知晓了贷款损失问题，正在监控事态看是否存在犯罪活动。

消息人士称，现在决定是否应进行调查还为时尚早，但FBI会继续关注新进展然后再作出决定。

花旗集团首席执行官高沛德在声明中称，Banamex正在探寻各种法律选项。犯罪调查行动“可能使得我们能够追回损失，”他并称。

花旗资产负债表资产规模约为1.9万亿(兆)美元，迄今为止该行发现4亿美元Oceanografia贷款有麻烦。

了解情况的消息人士表示，美国证券交易委员会(SEC)正在调查花旗集团(C.N)的假账问题。此前花旗披露旗下的墨西哥Banamex部门虚假贷款问题。

消息人士称，SEC亦在调查，花旗集团是否违反了海外反腐败法。

另一名消息人士表示，因被花旗怀疑参与了虚假贷款活动，Banamex的一名员工遭到墨西哥警方的传讯。

消息人士说，尚不清楚是否有更多的人参与了此事。

了解SEC调查情况的消息人士表示，调查处于初期阶段，是否会把案件移交给美国司法部的刑事调查部门，现在难以判断。

高沛德在一份员工备忘录中指出，一位Banamex的员工处理了这些似乎是来自Oceanografia的虚假发票，并表示“有多少人卷入到这场欺诈案中尚不清楚”。

花旗股价在最近几周下跌，因担忧新兴市场成长放缓可能暴露出不良贷款，并引发更多的交易亏损。

在2013年第三季，Banamex对三家墨西哥建筑商约3亿美元贷款所引起的问题，导致花旗集团提列拨备以应对可能出现的损失。

消息人士对路透表示，纽约的高管至少拒绝了一些对这些建筑商的贷款，因为他们对其中的风险感到不安。但消息人士称，Banamex还是进行了贷款，因为该部门拥有一定权限，可以不经纽约方面审核而批准贷款，只要总体投资组合安全性足够就行。

花旗是全美以资产计第三大银行。该行认为与美国其它大银行相比，其国际业务颇具竞争优势。

该行估计，Oceanografia用于贷款抵押的5.85亿美元应收账款中，有1.85亿美元可以确认有效。花旗宣布之前公布的第四季业绩中，将在营业费用中计入4亿美元的差额。声明表示，经Banamex的4,000万美元赔偿费调整后，总计税前费用为3.6亿美元。

花旗还表示，对Oceanografia的直接贷款以及该公司开具的信用证是否会导致另外3,300万美元损失，这还不能确定。

花旗股价周五在纽约证交所收跌0.1%报48.63美元。(完)

(编译/审校 王翔琼/王兴亚/张涛/郑茵/张荻)

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