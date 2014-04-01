花旗在墨西哥发现流氓交易行为 解雇两名债券交易员-消息

路透4月1日 -两名消息人士指出，在去年发现流氓交易行为之后，花旗集团(C.N)旗下墨西哥子公司Banamex解雇了两名债券交易员。这令人再度质疑该部门的内部管控情况。

消息人士说，未经授权进行的交易给Banamex造成的账面损失可能达数以百万计美元，甚至数以千万美元计。

花旗集团的一名发言人证实，确因违反行为准则而解雇了两名固定收益交易员。她还在书面声明中表示，花旗“把问题上报给了监管机构并对相关人员立即采取了行动”。她没有详细说明。

墨西哥的银行与证券监管机构--国家银行和证券委员会发言人表示，知晓这起事件。花旗内部正在调查该事件。

这些交易损失即使成为现实，对于花旗集团来说也只是九牛一毛。2013年花旗集团的获利高达137亿美元。

花旗集团的一些高层正在追问，美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周决定否决该银行提高股息及回购股票的计划，是否也与墨西哥部门出的问题有关。

美联储上周没有提及花旗集团在墨西哥发生的问题，但确实说道花旗未能周密考虑，全球经济动荡会对其所有各项业务造成什么影响。许多分析师认为，这暗示美联储对花旗的全球范围布局有些担心。花旗在100多个国家和地区开展业务。(完)

(编译 张涛；审校 张明钧)

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