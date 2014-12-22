花旗集团收购瑞士信贷的大宗商品交易业务--消息

路透伦敦12月19日 - 据知情人士周五透露，花旗集团(C.N)已经收购瑞士信贷CSGN.VX的大宗商品交易业务。在其他大银行退出该业务之际，花旗则进一步扩张。

该消息人士称，花旗将收购瑞信的基本金属和贵金属、煤炭、铁矿石、货运、原油和油品业务，以及美国和欧洲的天然气业务。在此之前，花旗在夏季和秋季刚刚收购了德意志银行的金属、油品和电力业务。

瑞士信贷7月宣布，将退出大宗商品交易业务，因日趋严苛的监管和更高的资本要求挤压了利润。

摩根大通(JPM.N)、巴克莱(BARC.L)和德意志银行均关闭或削减了自然资源业务。

这笔收购不包括瑞士信贷在美国的电力交易业务。瑞信在2008年基本关闭了美国的电力交易业务，此后基本不从事该业务，但还保留了若干期限更长的曝险。

自7月宣布关闭大宗商品业务以来，瑞信已经将大宗商品仓位由投行部门转至非战略部门，以便于关停或找到买家。

瑞信保留了大宗商品投资者产品业务，包括若干指数。该公司仍可以对贵金属进行电子交易，但作为外汇部门的一部分。

花旗和瑞信均拒绝置评。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。