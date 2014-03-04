花旗因涉嫌违反洗钱法规接受调查

路透3月3日 -花旗集团(Citigroup)(C.N)表示，该集团以及旗下的Banamex美国分部正接受一个联邦大陪审团调查，事涉其遵守美国银行保密法以及反洗钱法规的情况。

该集团在周一向美国证券交易委员会(SEC)提交的年度报告中表示，马萨诸塞州地区检察官办公室发来了传票。

该集团还称，Banamex美国分部已经收到了民事机构--美国联邦存款保险公司(FDIC)发来的传票。花旗集团按资产计为美国第三大银行。

在本次刑事调查之前，Banamex已经暴露出若干其他问题。Banamex经营着花旗在美国之外的最大单一消费者银行，一直被花旗称作其全球战略的典范。

此外，花旗还披露称，一个大陪审团发来传票，要求该集团提供2007年中发行的两项抵押贷款证券的信息。

这是花旗首次提到其卷入与2008年金融危机前销售抵押贷款债券相关的刑事案。路透12月曾报导，美国当局正准备对花旗发起民事欺诈诉讼，指控其出售存在问题的抵押贷款债券。

花旗还在周一表示，已经从数名州检察长和SEC处收到若干传票和要求，索取关于其抵押贷款债券业务的信息。

**墨西哥贷款欺诈案调查**

墨西哥银行业监管机构周一表示，该机构也正在调查Banamex是否存在犯罪或违规行为。

”在Banamex内部，我们正在审查他们提供的文件以及整个银行的运营情况，以判断是否存在违法或违规行为，“墨西哥全国银行及证券监察委员会(Comision Nacional Bancaria y deValores，CNBV)主任JaimeGonzalez在接受墨西哥Radio Formula电台的访问时说道。

Gonzalez表示，他希望调查能在两至三周内作出结论。

花旗集团上周五表示，发现旗下墨西哥子公司至少有4亿美元虚假贷款，并称内部员工可能参与了这起犯罪活动。

消息人士透露，墨西哥司法部长、美国联邦调查局(FBI)以及美国证券交易委员会(SEC)的执法人员正在进行调查。

墨西哥石油服务公司OceanografiaOCNGR.UL从花旗集团旗下墨西哥子公司Banco Nacionalde Mexico(即Banamex)借入一笔贷款，以来自墨西哥国有石油公司Pemex的预期支付作为抵押。

但花旗表示，最近几周Banamex了解到Oceanografia似乎伪造了给Pemex的发票作为贷款的抵押。花旗减记了约4亿美元由虚假发票支持的贷款。

在2013年第三季，Banamex对三家墨西哥建筑商约3亿美元贷款所引起的问题，导致花旗集团提列拨备以应对可能出现的损失。

花旗集团首席执行官高沛德(MichaelCorbat)称这起事件是“卑劣的犯罪行为”，并表示花旗相信这是一起独立事件。他并称，犯罪调查行动“可能使得我们能够追回损失”。

减记贷款后，该行2013年税后净利减少2.35亿美元(合每股0.07美元)，1月时公布的税后净利为139亿美元(每股盈余4.42美元)。

花旗股价周一收跌2.1%报47.61美元。(完)

(编译 朱晓军/郑茵 审校 张涛)

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