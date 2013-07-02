花旗以9.68亿美元和解与房利美的按揭诉讼

路透7月1日 - 花旗集团(C.N)同意支付按揭担保机构房利美FNMA.OB9.68亿美元和解一项诉讼，房利美指控花旗让其担保其本身不会愿意提供担保的房屋贷款。

这是最新一宗大型银行和房利美之间达成的和解。房利美与同业房贷美FMCC.OB都在努力挽回楼市崩盘后的损失。房利美1月曾与美国银行达成一项116亿美元的协议。

花旗周一表示，之前其已拨备了足够多的资金，差不多可以满足和解的所有资金要求。

美国的大部分住宅按揭贷款均由银行发放，这些贷款会打包成抵押贷款支持债券(MBS)卖给投资者，而房利美和房贷美会为这些贷款提供担保，保证投资者会偿还本金和利息。但是，这两家机构只会为符合他们标准的贷款提供担保。

而在楼市危机发生后，两房才发现他们担保的许多贷款根本不符合他们的标准。于是要求银行收回这些贷款，但银行那边称，房利美和房贷美是因为技术性细则，而不是未能遵守具体的承销标准，对银行进行惩罚。

美联储4月调查访问的银行高级贷款工作人员中，有四分之三的人表示，房利美和房贷美迫使银行收回不良贷款的可能性抑制了银行放贷的能力和意愿。美国监管当局目前在草拟有关哪些贷款可以退给银行的新规定。

花旗的和解内容包括对该行2000年至2012年之间发放的370万笔贷款的回购要求。

花旗股价周一在纽约证交所收高0.5%，报48.25美元。KBW银行股指数.BKX上涨0.89%。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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