香港首季市民置业意欲提高 创调查开始以来最高--花旗银行

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
是项调查为花旗银行委托香港大学社会科学研究中心，以随机抽样电话访问形式，于2017年3月底访问超过500名香港市民。
过去五个季度，表示对置业非常感兴趣的受访者比例一直徘徊在20%以下，去年第四季为18%。
自政府去年11月推出不同＂辣招＂压抑楼市，调查结果显示，2017年第一季认为楼价会在未来12个月上升的受访者比例创调查以来新高至62%，而认为楼价会在未来12个月下跌的受访者比例则自2016年第一季起连续四季下跌，并首次下降至单位数为9%，比去年第四季比例19%急降。
花旗银行零售银行业务主管林智刚表示，市场对加息预期升温，市民在置业前应量力而为，建议他们先透过银行为物业估价及通过压力测试，避免出现因估价不足或因息口上升而增加每月供款负担，从而影响财务预算。
虽然市民置业意欲有所上升，但调查结果显示，认为现时不是置业好时机的受访者比例连续三季上升，由2016年第二季的55%上升至2017年第一季的77%，比例同时创调查以来新高。
政府数据显示，2月全港私人住宅楼价指数连续第11个月上升；楼价自去年11月突破2015年9月的历史高位后，持续刷出新高。
此外，政府本月稍早宣布收紧住宅印花税豁免的安排，以堵塞有投资者利用首置身份以规避支付较高印花税的政策漏洞，或令市场投资气氛转缓，今次的调查结果尚未能反映这方面的影响。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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