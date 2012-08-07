花旗集团可能为合资事业MSSB减记60亿美元--巴克莱资本

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透8月7日电---巴克莱资本指出,花旗集团(C.N)本季可能得为该公司与摩根士丹利(MS.N)共同拥有的零售经纪事业提列近60亿美元的估值减记.
花旗集团这家全美第三大银行上月表示,摩根士丹利对摩根士丹利美邦(Morgan Stanley Smith Barney, MSSB)的估值要比花旗认定的少一半以上.
双方发生歧见之际,摩根士丹利正试图再买进这家合资事业的14%股权,而摩根士丹利目前持有MSSB股权比重达51%.
花旗集团估计MSSB的总值达220亿美元,而摩根士丹利则认为该事业价值90亿美元.
第三方估价者将会协助敲定最终价格,预料此一流程将於8月底结束,而股权交易则预定在9月7日完成.
巴克莱分析师Jason Goldberg在一份致客户报告中同时提到,若花旗集团提列这笔费用,将会使得该公司第三季的每股获利减损1.30美元.
根据汤森路透StarMine资料,Goldberg对花旗集团获利预估表现为五星级,在24位分析花旗集团的分析师中排名第二.
根据汤森路透I/B/E/S数据,分析师目前平均预期花旗集团第三季不含特殊项目的每股获利为0.97美元.
不过Goldberg仍给予花旗集团"加码"评等,目标价46美元.
花旗集团周一于纽约证交所挂牌股价收报28.56美元.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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