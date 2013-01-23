中信证券去年净利同比下降约66%

雄安新区将有针对性培育发展科技创新企业和高端高新产业--专家
路透北京4月5日 - 针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。
路透北京1月23日 - 中国最大上市券商--中信证券股份有限公司(6030.HK)(600030.SS)公布2012年业绩快报显示,去年净利同比下降约66%.
其未经审计的业绩快报显示,2012年净利润降至42.6亿元人民币(2011年为125.8亿元).每股收益降至0.39元(2011年为1.23元/股).
此前数据显示,2012年前三季公司净利为29.2亿元人民币,第三季净利6.716亿元人民币.由此推算第四季该公司净利润为13.4亿元,环比翻番.
中信证券H股周三收低1.21%,报20.40港元;A股收涨0.58%,报13.85元.(完)
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(发稿 张胜男; 审校 林高丽)
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路透北京4月5日 - 针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。
路透北京4月5日 - 中国央行金融稳定局局长陆磊近日称，当前中国金融风险隐患正在积累，而建立金融监管宏观审慎管理框架是防控系统性风险的“治本”之道，应进一步完善“货币政策+宏观审慎政策”双支柱调控框架，统筹用好各类政策工具；保持货币供给定力，将货币政策委员会转变为真正的决策机构，管好流动性闸门。
路透香港4月5日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气公布加快包括雄安新区在内的京津冀地区业务布局，周三盘初股价涨近10%，创近20个月高位。