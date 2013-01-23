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中国财经 | 2013年 1月 24日 星期四 07:18 BJT

中信证券去年净利同比下降约66%

路透北京1月23日 - 中国最大上市券商--中信证券股份有限公司(6030.HK)(600030.SS)公布2012年业绩快报显示,去年净利同比下降约66%.

其未经审计的业绩快报显示,2012年净利润降至42.6亿元人民币(2011年为125.8亿元).每股收益降至0.39元(2011年为1.23元/股).

此前数据显示,2012年前三季公司净利为29.2亿元人民币,第三季净利6.716亿元人民币.由此推算第四季该公司净利润为13.4亿元,环比翻番.

中信证券H股周三收低1.21%,报20.40港元;A股收涨0.58%,报13.85元.(完)

欲浏览中信证券业绩快报,请点击(here)

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

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