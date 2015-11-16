中信银行A股与H股双双停牌 因涉对外投资的重要事项商谈

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透香港11月16日 - 中国股份制银行--中信银行(0998.HK)(601998.SS)A股与H股周一起均停牌，公司表示，因有涉及对外投资的重要事项正在商谈筹划中。
该行并称，“本行将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本行股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。”
停牌前，中信银行H股上周五收市报5.09港元，A股则报7.44元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数