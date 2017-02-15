中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响

路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。

中信在其公告中称，尽管最近铁矿石的现货价格有所上扬，但独立机构均调低了远期预测价格，因此该公司会在2016年的会计账上对中澳铁矿作出减值拨备。