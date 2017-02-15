中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
中信在其公告中称，尽管最近铁矿石的现货价格有所上扬，但独立机构均调低了远期预测价格，因此该公司会在2016年的会计账上对中澳铁矿作出减值拨备。
中信并称，中澳铁矿项目六条生产线中的最后一条已于去年5月进入调试，整个项目去年总共生产出口约1,100万湿吨精矿粉。项目的工作重点将继续放在增加产量、提高效率、降低运营成本等方面。
该股周三收升2.06%，报11.9港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
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