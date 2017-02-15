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中国财经 | 2017年 2月 15日 星期三 18:37 BJT

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响

路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。

中信在其公告中称，尽管最近铁矿石的现货价格有所上扬，但独立机构均调低了远期预测价格，因此该公司会在2016年的会计账上对中澳铁矿作出减值拨备。

中信并称，中澳铁矿项目六条生产线中的最后一条已于去年5月进入调试，整个项目去年总共生产出口约1,100万湿吨精矿粉。项目的工作重点将继续放在增加产量、提高效率、降低运营成本等方面。

该股周三收升2.06%，报11.9港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
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