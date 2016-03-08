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中国财经 | 2016年 3月 8日 星期二 19:04 BJT

中信股份预计去年为中澳铁矿项目减值拨备15-17亿美元

路透香港3月8日 - 中信股份(0267.HK)周二称，由于铁矿石价格持续下跌，去年将要再为中澳铁矿项目计提减值拨备，金额在15-17亿美元（税后）之间。

中信股份在联交所的声明并称，“虽然减值拨备属非现金项目，但仍会影响公司将于3月份公布的2015年的盈利。”

中信股份于2014年为中澳铁矿项目计提了137亿港元减值拨备，同年净利仅按年下降17.7%至398.34亿港元，因收购母公司资产带来利好抵销部分不利影响。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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