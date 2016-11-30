中信泰富矿业计划降低Sino Iron项目成本并提高产量

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月28日 - 中信泰富矿业董事长张极井周二表示，旗下西澳Sino Iron项目正提高产量，预期今年出口将超过1,000万吨；他并称目标是成为全球成本最低的生产商。
张极井指出，必须尽速增产以实现规模经济。中信泰富矿业为香港上市公司中信股份的全资子公司。
他在伦敦举行的一场矿业会议上表示，“我们的目标是成为全球成本最低的大规模磁铁矿(铁矿石)生产商。”
分析师认为该矿是全球成本最高的项目之一；而就行业标准而言，该项目所面对的预算超限及延迟问题可谓一场商业灾难。
不过对于中国而言，Sino Iron项目对于当局的战略至为重要，除了是因为国内行业枯竭之外，也是因为中国试图降低对低成本铁矿石生产商如必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)及力拓(RIO.AX) (RIO.L)等的依赖。
中信泰富已在2013年底时对中国一家钢厂运送首批矿石。
张极井表示，六条生产线已经全部投产，最近一条生产线投产是在六个月前，而该矿脉今年扩产将使出口达到1,000万吨。
在产能全开的情况下，年产量可达2,400万吨铁矿石，全球铁矿石市场每年规模为15亿吨。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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