中信泰富矿业计划降低Sino Iron项目成本并提高产量

路透伦敦11月28日 - 中信泰富矿业董事长张极井周二表示，旗下西澳Sino Iron项目正提高产量，预期今年出口将超过1,000万吨；他并称目标是成为全球成本最低的生产商。

张极井指出，必须尽速增产以实现规模经济。中信泰富矿业为香港上市公司中信股份的全资子公司。

他在伦敦举行的一场矿业会议上表示，“我们的目标是成为全球成本最低的大规模磁铁矿(铁矿石)生产商。”

分析师认为该矿是全球成本最高的项目之一；而就行业标准而言，该项目所面对的预算超限及延迟问题可谓一场商业灾难。

不过对于中国而言，Sino Iron项目对于当局的战略至为重要，除了是因为国内行业枯竭之外，也是因为中国试图降低对低成本铁矿石生产商如必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)及力拓(RIO.AX) (RIO.L)等的依赖。

中信泰富已在2013年底时对中国一家钢厂运送首批矿石。

张极井表示，六条生产线已经全部投产，最近一条生产线投产是在六个月前，而该矿脉今年扩产将使出口达到1,000万吨。

在产能全开的情况下，年产量可达2,400万吨铁矿石，全球铁矿石市场每年规模为15亿吨。(完)