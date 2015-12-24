中信证券称将变更坏账准备计提标准 料减少利润3.21亿元

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透上海12月24日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四称，将变更融资类业务坏账准备计提标准，根据对公司2015年末融资类业务规模预测，该项会计估计变更后，将确认融资类业务坏账损失约3.21亿元人民币，从而减少相同规模的利润总额。
中信证券董事会决议公告指出，变更后的融资类业务坏账准备计提标准为：根据客户信用状况、抵押证券、担保比例、偿付能力及意愿等因素判断相关融资类业务形成的资产是否有减值迹象；已有减值迹象的融资类资产，逐笔进行专项测试，计提专项坏账准备，其余融资类业务资产按照一定比例计提一般坏账准备。
而公司原融资类业务坏账准备计提标准则为：对于融资类业务，在资产负债表日，对于已经形成的客户未能如期、足额还款或还券等情况，按形成的应收账款的金额，专项计提坏账准备。
融资类业务包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式交易业务等。
公告并称，根据《企业会计准则》相关规定，相关计提属于会计估计变更，采用未来适用法进行相关会计处理，无需对以前年度进行追溯调整。本次会计估计变更自本次董事会审议通过之日起执行。
中信证券A股周三收报21.15元，过去一个月上涨5.22%。（完）
参看相关细节，请点选上海证券交易所网站 here
(发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。