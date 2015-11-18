中信银行拟与百度合资成立直销银行 筹建资产管理公司

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月18日 - 中国全国性商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)周二晚间公告称，拟与百度(BIDU.O)合资成立直销银行，拟定名称为“百信银行股份有限公司”，暂定现金投入20亿元人民币，由中信银行绝对控股。
中信银行还指出，该行计划发起成立中信银行资产管理股份有限公司，公司注册资金暂定20亿元。该行即将启动向监管机构的申请设立程序。
公告指出，为进一步推进中信银行在互联网金融领域的业务，发展普惠金融，支持实体经济，该行拟与百度合作共同设立直销银行。设立直销银行相关事项尚须经监管机构核准后方可实施，目前双方具体出资比例待定。
6月中信银行与百度签订全平台战略合作协议，合作范围由部分业务扩展至全平台业务。
中信银行A股和H股周一起临时停牌，因有涉及对外投资的重要事项正在商谈筹划中。在本次公告后，公司股票将于周三复牌。上一交易日该行A股收报7.44元。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。