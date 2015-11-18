中信银行拟与百度合资成立直销银行 筹建资产管理公司

公告指出，为进一步推进中信银行在互联网金融领域的业务，发展普惠金融，支持实体经济，该行拟与百度合作共同设立直销银行。设立直销银行相关事项尚须经监管机构核准后方可实施，目前双方具体出资比例待定。

6月中信银行与百度签订全平台战略合作协议，合作范围由部分业务扩展至全平台业务。

中信银行A股和H股周一起临时停牌，因有涉及对外投资的重要事项正在商谈筹划中。在本次公告后，公司股票将于周三复牌。上一交易日该行A股收报7.44元。（完）