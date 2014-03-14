中信银行A及H股下午均暂停买卖

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港3月14日 -中国股份制银行--中信银行(0998.HK)(601998.SS)A及H股周五下午均暂停买卖。联交所公告未说明停牌原因。上交所则指，因媒体报导需澄清。
停牌前，中信银行H股跌6.86%至3.94港元；上午收盘时，A股跌8.07%至4.90元人民币。
此前消息人士指出，中国央行支付结算司支付结算司已下发文件要求支付宝等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。
中信银行此前与阿里巴巴及腾讯(0700.HK)合作推出虚拟信用卡。（完）
(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。