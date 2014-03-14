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中国财经 | 2014年 3月 14日 星期五 13:42 BJT

中信银行A及H股下午均暂停买卖

路透香港3月14日 -中国股份制银行--中信银行(0998.HK)(601998.SS)A及H股周五下午均暂停买卖。联交所公告未说明停牌原因。上交所则指，因媒体报导需澄清。

停牌前，中信银行H股跌6.86%至3.94港元；上午收盘时，A股跌8.07%至4.90元人民币。

此前消息人士指出，中国央行支付结算司支付结算司已下发文件要求支付宝等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。

中信银行此前与阿里巴巴及腾讯(0700.HK)合作推出虚拟信用卡。（完）

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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