中信银行分别与阿里巴巴和腾讯合作推出虚拟信用卡（更新版）

* 中信银行与阿里巴巴及腾讯合作推虚拟信用卡

* 中信将开放性地参与互联网金融竞争

* 中信银行A股周三早盘大涨

(新增公司人士评论及股价反应)

路透上海3月12日 -中国股份制银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)选择跟阿里巴巴ALIAB.UL和腾讯公司(0700.HK)达成合作，分别与两公司合作推出虚拟信用卡，推动国内无卡移动支付新时代的到来。随着“涉网”传闻落实，中信银行股价周三早盘大涨。

此前国内另一知名互联网企业--京东商城(JD.com)独立推出互联网行业第一款面向消费者的信用支付产品--京东白条，允许消费者在京东上先消费后付款。而此次阿里巴巴和腾讯与中信银行的合作，更是将互联网信用支付又朝前推进一步。

据公司新闻稿，中信银行信用卡中心负责人表示，“在互联网思维冲击下，传统金融经营的资本、信息、信用和风险都在发生深刻变革，...我们相信它将引领国内无卡移动支付新时代的到来。”

他说，未来中信银行将开放性地参与互联网金融竞争，实现银行的功能再造，有效服务更广泛的客户群。

近期，受“涉网”传闻支撑，中信银行A股走势较坚挺，过去一个月累计上涨18.9%，而同期银行股指数下跌近7%。周三中信银行早盘收报5.34元人民币，大涨7.44%，稍早并一度涨停，其H股早盘亦收升2.44%。

腾讯和支付宝昨双双宣布，与中信银行合作推出信用卡，首批将分别发放100万张。腾讯的微信信用卡目前产品已进入内测阶段，将很快向用户推出；支付宝则明确，网络信用卡将在下周率先在支付宝钱包内亮相。

支付宝与中信银行合作的网络信用卡授信额度200元起步，上限根据个人网络信用度来定，并可根据消费者的消费记录和信用记录，逐步提升额度；而腾讯与中信银行、众安保险联合推出的微信信用卡，该卡有50天的免息期，无年费等任何费用，可在手机上使用微信支付，还可以线下在中信、微信指定的特约商户进行扫码支付。

众安保险是由腾讯、阿里巴巴和中国平安(601318.SS)(2318.HK)等合资组建的首家在线保险公司，此次其为中信微信信用卡承保，也是国内第一个移动互联网应用场景下的信用保险。

虚拟信用卡与银行传统发行的信用卡在审核、发放模式方面极为不同。据介绍，首张微信信用卡有诸多创新之处：一是做到了1分钟完成信用卡审批，即时可用；二是利用了大数据技术进行风险评级，确定授信额度，首分50元、200元和1,000-5,000元三个档次，并根据记录逐步提升额度。

支付宝也称，消费者在支付宝钱包内关注中信银行公众号，透过公众号在线即时申请，即时获准。申请获准后，将所获得卡号在线开通支付宝快捷支付，即可进行网购、移动支付等各种消费。

中国证券报周三报导引述相关金融专家表示，互联网个人信用支付产品，具有授信额度小、审批速度快、无需抵押担保等特点，打破了传统信用卡必须通过繁琐的审批流程而且以实物卡发卡的惯例，必将会吸引广大网购用户的青睐，提升用户申请的参与性。

报导亦分析称，中信银行的优势在对公业务，零售业务一直是其软肋，与两家互联网公司合作，中信银行看中的是互联网长期积累的信用数据，以及这一“廉价”的渠道。

报导称，据银行人士计算，传统模式下，银行发行信用卡的单张成本很高，发卡量需要在100万张左右才能实现盈亏平衡。如今，借助阿里和腾讯这两个互联网巨头，中信银行一举可以获得200万张“低成本”的网络信用卡。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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